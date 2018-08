Neukieritzsch/Deutzen

In der August-Bebel-Straße in Deutzen wurde am Dienstagmorgen ein 59-jähriger Radfahrer attackiert. Gegen 7.45 Uhr näherte sich dem Mann ein bislang unbekannter anderer Radfahrer und trat den 59-Jährigen plötzlich vom Rad. Der Mann stürzte und verletzte sich. Der Unbekannte wird als junger Mann mit Schnauzbart beschrieben. Er trug ein helles T-Shirt, kurze Hose und eine Sonnenbrille. Er war mit einem Damenfahrrad unterwegs.

Hinweise zum Täter nimmt das Polizeirevier Borna, Telefon 03433/2440 entgegen.

Von LVZ