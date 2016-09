Groitzsch/Berndorf. Die 600-Jahr-Feier im Groitzscher Ortsteil Berndorf steht am Wochenende ins Haus. „Die Spannung steigt und wir hoffen auf gutes Wetter und möglichst viele Gäste“, sagt der Ortsvorsteher Jens Riemann stellvertretend für alle Organisatoren. „Feiert mit uns und lasst euch bestens unterhalten“, rührt er die Werbetrommel für das bunte Wochenende am 10. und 11. September im Festzelt gegenüber vom Ortschaftsbürgerhaus.

Zugpferd der Jubiläumsfeier wird der Auftritt der Dorfrocker am Sonnabend ab 20.30 Uhr. Die drei Brüder aus dem unterfränkischen Kirchaich, die es mit ihrer WM-Hymne Schwarz-Rot-Gold das erste Mal in die deutschen Single-Charts schafften, präsentieren in Berndorf ihr jüngstes Album „Holz“. Damit stürmten sie im vergangenen Jahr auf Platz 4 der deutschen Album-Charts und ließen sogar namhafte Künstler wie Helene Fischer, Herbert Grönemeyer oder Mark Knopfler hinter sich. Vor wenigen Tagen veröffentlichte das Trio nun seine neue CD „Heimat.Land.Liebe“.

Im Jahr 2005 gegründet, bekam die Band schon ein Jahr später ihren ersten Plattenvertrag und schwimmt seitdem auf der Erfolgswelle – mit Titeln wie Vogelbeerbaum, Und ab geht die Lutzzzi, So kenn i di, Das Fleisch ist heiß oder Freibierotto. Das lustige Trio Philipp, Tobias und Markus spielt eine Mischung aus volkstümlicher Musik, Rockmusik, Schlager und Country. Oder, wie es ihr Marketing beschreibt: „Sie verbinden Lederhose und E-Gitarre“. Stammgäste sind die Brüder unter anderem in der ARD-Samstagabend-Show mit Florian Silbereisen, bei „Immer wieder sonntags“, im ZDF-Fernsehgarten oder verschiedenen Schlagershows.

Nach dem Konzert am Sonnabend und einer vermutlich kurzen Nachtruhe geht die Feier am Sonntag weiter. 10 Uhr startet der Frühschoppen und auch für das Mittagessen ist gesorgt. Zwischendurch gibt es Live-Musik, Unterhaltung und Spaß für die ganze Familie. So steht für die kleinen Gäste das Spielmobil bereit, außerdem gibt es Ponyreiten, Auftritte der „sweet sunnys“ und „Deflection“ vom Bodyfit Lucka. „Hier tanzen viele Kinder aus dem Dorf, deshalb müssen sie natürlich dabei sein“, sagt Riemann. Außerdem spielt das Luckaer Blasorchester Musik für Jung und Alt, und auf die größeren Gäste wartet eine Präsentation historischer Landmaschinen.

Zu der ehemals eigenständigen Gemeinde Berndorf gehören die Orte Langenhain, Kleinhermsdorf, Hohendorf, Hemmendorf, Nehmitz und Oellschütz.

Tickets für die Dorfrocker gibt es im Vorverkauf im Reisebüro/Lottoannahme Regina Näther in Lucka, in Apelts Laden sowie unter der Telefonnumer 0151/14868701.

Von Kathrin Haase