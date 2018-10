Pegau

Eine 63-jährige Fahrerin eines VW Golf war am Sonntagnachmittag auf der S 75 von Kitzen in Richtung Leipzig unterwegs. Dabei überholte sie zwei Quadfahrer, die vor ihr fuhren. Nach Aussagen der Quadfahrer wollten diese gerade nach links in einen Feldweg abbiegen, als sie der VW Golf überholte. Die 63-Jährige und einer der Quadfahrer stießen dabei zusammen.

Quadfahrer bei Unfall leicht verletzt

Der 31-Jährige wurde dabei leicht verletzt, ambulant behandelt und zur weiteren medizinischen Versorgung in ein Krankenhaus gebracht. An beiden Fahrzeugen entstand Sachschaden, dessen Höhe noch unklar ist. Die 24-jährige Fahrerin des zweiten Quad wurde bei dem Unfall nicht verletzt. Die genaue Unfallursache muss noch geklärt werden.

Von LVZ/gap