Bad Lausick. Erneut nimmt ein Bad Lausicker am Muskathlon teil, einem internationalen Sportereignis, das zugleich im Zeichen des globalen Engagements gegen Ungerechtigkeit und soziale Benachteiligung steht. War Michael Bartsch (45) in Uganda gestartet, um gegen Kinderarmut anzugehen, nimmt nun im Mai Hans-Georg Focking die Marathon-Distanz unter die Sohlen.

Einer der Läufe führt diesmal von Bulgarien nach Nordgriechenland, genau über jenen Korridor, den Menschenschmuggler für ihr kriminelles Tun nutzen. „Jährlich werden viele Mädchen von Bulgarien nach Griechenland geschleust, um dort in der Sexindustrie ausgebeutet zu werden“, sagt Focking. Sobald sie die Grenze überquert haben, würden sie von Menschenhändlern entführt, verschleppt und in so genannte „Breaking Houses“ eingesperrt. Die versklavten Opfer würden auch in anderen Staaten der europäischen Union landen. Dagegen wende man sich, indem man den Blick der Öffentlichkeit auf diese erschütternden Praktiken lenke – und indem man Spenden zusammentrage, um Hilfsorganisationen zu unterstützen, die diesen Frauen beistünden. Organisator des Muskathlon ist der niederländische Zweig der internationalen christlichen Männerbewegung „Der 4te Musketier“. Zur Seite steht ihm A21, ein Zusammenschluss, der gegen Menschenhandel mobil macht, inzwischen in zehn Ländern Büros unterhält und der auf Prävention, Opferschutz und Strafverfolgung der Täter setzt.

Hans-Georg Focking (67), der vor zweieinhalb Jahren von der Spitze des Bad Lausicker Pflegeheims „Paul Gerhardt“ in den Ruhestand wechselte, lief vor einem Jahrzehnt in Köln schon einmal einen Marathon. Ein schwerer Sturz – er bracht sich die Sprunggelenke – zwang ihn dazu, von derartigen Herausforderungen Abstand zu nehmen.

Bei einem Charakter-Wochenende der „Musketier“-Gruppe hat er sich allerdings doch entschieden, den Muskathlon 2017 zu wagen. „Das ist eine anspruchsvolle Sache – vom Sportlichen her. Aber es wird auch erwartet, dass jeder Teilnehmer mindestens 10 000 Euro Spenden sammelt.“

Die knappe Hälfte – 4460 Euro – steht bei Focking inzwischen zu Buche; den Rest zusammenzutragen, gibt sich der Bad Lausicker zuversichtlich. Unterstützung erfährt er nicht nur aus der Muskathlon-Homepage im Internet. Die Evangelisch-Freikirchliche Gemeinde Bad Lausick, deren Mitglied Focking ist, veranstaltet am Sonnabend von 17 bis 19 Uhr im Jugend- und Gemeindezentrum Energie ein Benefizkonzert für diese Arbeit.

Seit Dezember trainiert Focking wieder intensiv. Mehrmals in der Woche ist er unterwegs, um in gute Form zu kommen. Noch einmal einen Marathon zu absolvieren – diesen Wunsch hatte er beim Ausscheiden aus dem Beruf geäußert. „Jetzt scheint mir ein guter Zeitpunkt dafür. Es ist ein Thema, das in erheblichem Maß auch Deutschland betrifft. Dafür lohnt es sich, sich noch einmal abzumühen.“

Focking ist einer von drei deutschen Teilnehmern. Insgesamt gehen am 19. Mai 32 Männer und 22 Frauen an den Start.

www.muskathlon.com/de-de/teilnehmer/1578/hans-georg-focking

Von Ekkehard Schulreich