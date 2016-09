Borna/Zedtlitz. Eine 49-Jährige radelte am Dienstag, gegen 11 Uhr, auf der Zedtlitzer Hauptstraße in Richtung Neukirchen und hörte von hinten einen Renault-Fahrer (87) nahen. In Höhe des Hauses 46 a versuchte der 87-Jährige an der Radlerin vorbeizufahren, wählte dabei aber den Sicherheitsabstand nicht groß genug und erfasste die Frau mit dem Außenspiegel. Die Dame stürzte und zog sich dabei schwere Verletzungen zu. Ihr Fahrrad wurde stark beschädigt. Sie selbst musste in einer Klinik stationär aufgenommen werden. Auch der Renault-Fahrer bedurfte ärztlicher Versorgung.

Von thl