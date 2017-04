Kitzscher. Am Montagvormittag gegen 11.10 Uhr wurde ein 93-Jähriger, der gerade auf dem Heimweg war, ausgeraubt. Nach Angaben der Polizei sei dem Mann ein unbekannter Junge entgegenkommen. Blitzschnell griff dieser in den Rollator des alten Herrn, entnahm die Handtasche und lief in Richtung der nahegelegenen Garagen. Danach verlor ihn der Bestohlene aus den Augen. In der Geldbörse war ein geringer zweistelliger Bargeldbetrag.

