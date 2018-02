Ab auf die Straße – vier Faschingsumzüge rund um Borna im Überblick

Ein Bild vom Umzug im Jahr 2015 (links) – tausende Besucher jubeln den Umzugswagen in der Groitzscher Innenstadt zu. Der große Karnevalsumzug in Pegau (rechts) mit seinen kunterbunten Wagen ist einer der Höhepunkten in den drei tollen Tagen. Auch in Pegau kommen tausende begeisterte Menschen zu dem Spektakel.



Quelle: Gislinde Redepenning/Andreas Döring/Pixabay