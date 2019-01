Neukieritzsch/Lobstädt

Helmut Erfkamp (62) war als angesehener Unternehmer einst eine schillernde Figur in Lobstädt. Heute will er sich nicht mal mehr fotografieren lassen. Nach mehreren teils langwierigen Insolvenzen und einiger Zeit im Gefängnis ist er ein duldsamer Mensch geworden, den so schnell nichts mehr aus der Bahn wirft. Sagt er.

Doch nun ist ihm der Druck offenbar doch zu groß geworden. Nach Politikeranfragen, Fernseh- und Presseberichten und offenen Debatten im Ortschaftsrat wegen des illegalen Abfalllagers auf seinem Gelände in der Glück-Auf-Straße will er, dass endlich die Wahrheit geschrieben werde.

Tausende Kubikmeter Abfall lagern illegal auf dem Erfkamp-Gelände in Lobstädt. Quelle: André Neumann

Wobei die Formulierung „sein Gelände“ schon nicht ganz richtig ist. Die Grundstücke gehören überwiegend seiner Frau, wie er erklärt, der kleinere Teil ihm. Aber er ist derjenige, mit dem das gesamte Dilemma in Zusammenhang gebracht wird, weil er hinter den Firmen stand, die hier Abfälle beziehungsweise Wertstoffe zum Zweck des Weiterverkaufs anhäuften: Erfkamp Entsorgung, Mercur Recycling, Ökoland und Umweltservice hießen die zum Beispiel.

Helmut Erfkamp : Auf dem Gelände liegen keine Gefahrstoffe

Heute empfängt Helmut Erfkamp in einem spärlich beheizten Büro im Hauptgebäude an der Straße und sagt Sätze wie: „Dass das hier kein guter Zustand ist, das wissen wir. Wir sind bemüht, etwas zu verändern.“ Wenig später fügt er hinzu: „Es geht im Moment noch gar nicht anders.“

Zur Wahrheit aus Sicht von Helmut Erfkamp gehört die Feststellung, dass auf dem Gelände weder Gefahrstoffe noch Sondermüll liegen. Seine Begründung: Seit neun Jahren lebt seine Tochter mit Familie in dem Bürogebäude auf dem Gelände. Und über die Familie gehe ihm nichts, die würde er nie einer Gefahr aussetzen.

Ohnehin sei er der einzige, der genau wisse, was auf dem Gelände liegt. Viel weniger, als das, was das Umweltministerium in der Antwort an den Grünen-Politiker Volkmar Zschocke aufgelistet hat, zählt Erfkamp auf: 210 Kubikmeter Haushaltkunststoffe, teils schon geschreddert, doch wegen der Insolvenz sei das nicht beendet worden.

Firmenchef Helmut Erfkamp will kein privates Geld in die Beräumung des Mülls in Lobstädt stecken. Quelle: André Neumann

250 Tonnen DSD-Material (Grüner Punkt), 50 bis 70 Tonnen seien durch den Brand 2011 vernichtet worden. Knapp 300 Tonnen Reifen, 60 Kubikmeter Styropor, zwei Container mit Film- und Folienmaterial und 50 bis 60 Kubikmeter „sonstiges Zeug“. 13 Fässer Teer würden noch aus der Zeit der Ziegelei, also vor 1990 stammen, und acht bis zehn Kubikmeter schweres Heizöl befänden sich in abgedeckten Containern. Da könne nichts auslaufen.

Erfkamp will kein privates Geld seinen anderen Geschäften investieren

„Es gibt kein Wellasbest, keine Gefahrstoffe und auch keine Brandrückstände“, betont Helmut Erfkamp. Letztere seien entsorgt worden, was ihn viel Geld gekostet habe.

Seine aktuelle Firma heißt UHK. Diese so genannte Unternehmensgruppe (UG) ist eine haftungsbeschränkte Mini-GmbH, die sich, wie er sagt, mit Handel und Dienstleistungen befasst. Seine übrigen Geschäfte habe er ins Ausland verlegt, erzählt der Lobstädter. Und macht zugleich klar, dass er kein privates Geld aus seinen anderen Geschäften oder aus seinem privaten Vermögen in die Beräumung des Areals in der Glück-Auf-Straße stecken werde. Wenn hier etwas passieren soll, müsse sich das wirtschaftlich selbst tragen. Doch dazu müsse sich die Situation erst bessern.

Und das kann dauern. Auch wenn Helmut Erkampf Lösungen andeutet: Er habe einen Vertrag für Solarstromanlagen mit einem Investor unterschrieben. „Mit dem Geld, das ich dafür bekomme, beräume ich hier teilweise“, kündigt er an. Andere Projekte bleiben nebulös: Er sei mit zwei potenziellen Gruppen im Gespräch, die Interesse hätten, „hier etwas zu entwickeln“. Den Begriff Handel erwähnt er. Bei der einen Gruppe scheitere es noch am Geld, bei der anderen sei er skeptisch.

Auf vermülltes Grundstück wurde er nur einmal angesprochen

Das klingt noch nicht wirklich nach einem Plan, aber, sagt Erfkamp: „Es ist nicht so dass wir die Beine unter den Tisch stecken.“ Jedoch seien die Dinge langwierig: „Es zieht sich, es zieht sich“, meint er. Aber es sei ja nicht so, dass er auf der Straße wegen des vermüllten Grundstücks angesprochen werde. Das sei nur einmal vorgekommen, im Suff auf einer Faschingsfeier.

„Wenn jemand ein Problem mit mir hat“, sagt Helmut Erfkamp, „soll er kommen und mit mir reden.“ Durch den Dreck, wie er sagt, wolle er sich aber nicht mehr ziehen lassen. Je mehr das geschehe, um so weniger werde er machen für eine Lösung auf dem Grundstück.

Von André Neumann