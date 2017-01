In Borna und Roda hatten die Freiwilligen Feuerwehren am Sonnabend zum Neujahrsfeuer eingeladen. Zig ausgediente Weihnachtsbäume gingen in Flammen auf. Derweil vergnügten sich die Gäste auch bei lukullischen Angeboten. Die Rodader spenden einen Teil des Erlöses aus dem Imbissangebot dem Kinderhospiz Bärenherz.