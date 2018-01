Abstrakte Welt: Julia Scheck stellt in Böhlen aus

Böhlen. Im Kulturhaus Böhlen ist seit Dienstagabend eine Ausstellung von Bildern zu sehen, die bisher eher selten Eingang ins Foyer finden. Die aufstrebende junge Künstlerin Julia Scheck aus Leipzig zeigt bis Juni ihre abstrakten Werke. Es ist ihr Blick auf die Welt – geheimnisvoll, poetisch. Die Künstlerin ignoriert Trends, verfolgt konsequent ihren eigenen Stil und verwahrt sich davor, sich festgelegten Formen zu beugen. „Die Ausstellung ist etwas ganz anderes im Vergleich zu bisherigen“, erklärte Kulturhausleiterin Christiane Fuhrmann während der Eröffnung. Es seien nicht nur verschiedene Kunstrichtungen und Techniken zu sehen, sondern eine ganze Lebenseinstellung.

1984 kam Julia Scheck in Sibirien zur Welt, zehn Jahre später verließ ihre Familie Russland und wurde in Deutschland sesshaft. Kunst studiert hat J. S., wie sie ihre Bilder signiert, nicht, allerdings entstammt sie einer Künstlerfamilie. „Mein Großvater war Bildhauer und Maler, meine Mutter ist Architektin und malt ebenfalls“, erzählt sie. So abstrakt, wie manchem Betrachter ihre Bilder erscheinen mögen, sind sie für die Künstlerin selbst nicht. „Die Werke kann man je nach Stimmung anders wahrnehmen“, sagt sie. Assoziatives Sehen nennt es Scheck. Je nach Gefühlslage des Betrachters wirke das gleiche Bild durchaus unterschiedlich.

Die Schau in Böhlen hat sie ihren Großeltern gewidmet, die ihrer Aussage nach einen entscheidenden Einfluss auf ihre Techniken und Stilrichtungen hatten. Bis Juni noch können die Besucher des Kulturhauses in die arteigenen und buntgeFÜHLten Werke in Öl eintauchen und sich in den Bann zwischen Wirklichkeit und Wahrnehmung ziehen lassen.

Von Julia Tonne