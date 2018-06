Borna

Sommerzeit ist Lesezeit. Das wurde Montagnachmittag in der Bornaer Mediothek deutlich. Dort wurde der Bornaer Buchsommer als Teil des Buchsommers in Sachsen offiziell eröffnet. Bis zum 17. August haben Kinder und Jugendliche im Alter von elf bis 16 Jahren die Möglichkeit, nach der Lektüre von mindestens drei Büchern ein Zertifikat sowie einen Preis zu gewinnen, so Sara Kamolz, die Leiterin der Bornaer Mediothek am Martin-Luther-Platz.

150 Titel stehen zur Auswahl

Dafür können sich die Mädchen und Jungen Bücher aus einer Liste mit insgesamt 150 Titeln aussuchen, ausleihen oder, sofern bereits ausgeliehen, vorbestellen. Unter den teilweise brandaktuellen Kinder- und Jugendbüchern ist auch „Animox“, eine mehrteilige Jugendbuchreihe aus der Feder der amerikanischen Fantasy-Schriftstellerin Aimee Carter. Ein Buch, das nach Angaben von Mediothekschefin Kamolz bei jungen Leuten derzeit besonders hoch im Kurs steht.

Teilnehmer können mit abstimmen

Darüber hinaus können die Teilnehmer des Buchsommers, der unter dem Motto „Beim Lesen tauch’ ich ab“ steht, auch abstimmen – und zwar bei der Wahl des Buchsommer-Leserpreises. Dafür stehen zehn Bücher zur Auswahl. Der Autor, dessen Werk die meisten Stimmen erhält, startet anschließend zu einer Lesereise durch sächsische Bibliotheken.

Ob Borna dazugehört, ist zwar noch offen. Für die Teilnahme am Buchsommer liegen aber bereits jetzt über 50 Anmeldungen vor. Der wird von der Landesfachstelle für Bibliotheken getragen. Im vorigen Jahr nahmen daran 99 Büchereien in ganz Sachsen teil, neun mehr als 2016. Im letzten Jahr stiegen zudem die Teilnehmerzahlen von 7092 (2016) auf 7353. Außerdem wurden mit insgesamt 41 173 Büchern 5000 mehr ausgeliehen als im Jahr 2016.

Auch Frohburg beim Buchsommer dabei

Musikalisch umrahmt wurde die Auftaktveranstaltung in der Mediothek von der elfjährigen Gitarristin Paula-Sophie Schuster und Musikschulchef Klaus-Dieter Anders sowie dem Zauberkünstler Stefan Gärtner. Der Buchsommer endet in Borna am 17. August.

Auftakt für den Buchsommer war am Montag auch in Frohburg. Dank Förderung wurden hier mehr als 80 neue Bücher angeschafft, die abwechslungsreichen Lesestoff bieten.

Von Nikos Natsidis