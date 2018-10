Groitzsch

Es ist in diesen Wochen nicht ganz einfach, in Groitzsch die Übersicht über die Zu- und Abfahrten zur und von der Bundesstraße 176 zu behalten. Seit 10. September läuft hier die Sanierung der Fahrbahn. Und um die – zumindest innerstädtischen – Auswirkungen bei der Sperrung dieser Hauptverkehrsader nicht ausufern zu lassen, hat das Landesamt für Straßenbau und Verkehr (Lasuv) das Projekt in ein halbes Dutzend Teilabschnitte gegliedert. Aktuell ist die südliche Einfahrt ins Stadtgebiet dicht.

B-176-Bau wieder im Plan

Zwar hatten gleich die Arbeiten an der ersten Strecke – Bergstraße und ein Stück Schusterstraße – ihre Zeitspanne überzogen. Inzwischen aber ist die Naumburger Bauunion aus Görschen (Gemeinde Mertendorf) wieder im Plan. Wie für die Herbstferien angekündigt, bringt sie momentan den Knotenpunkt von B 176 (in Richtung Neukieritzsch) und Staatsstraße 61 (in Richtung Lucka) auf Vordermann. Die alten Fahrbahnschichten sind zig Zentimeter abgefräst.

Laut Jahresplanung des Lasuv sollte nur der obere Belag erneuert werden. Doch wurden bei der Baugrunduntersuchung tiefe Schäden festgestellt, teilte Sprecherin Isabel Siebert mit. Daher müsse erheblich mehr, als ursprünglich vorgesehen, gemacht werden.

Nur Schulbus darf von B 176 in Luckaer Straße

Die Bauabnahme an dieser Stelle soll am 19. Oktober erfolgen. Nach den Ferien ist die Fahrbahn von hier bis zum „Groschenmarkt“ an der Reihe. Dann soll der Schulbus, der momentan pausiert, von der Staatsstraße (Nöthnitz) die B 176 queren und in Großpriesligks Luckaer Straße fahren – das ist sonst komplett untersagt und bleibt es auch für den sonstigen Verkehr. Der muss die Umleitung über die Käferhainer Straße nehmen.

Die Sanierung der Bundesstraße 176 bringt im nahen Ortsteil Großpriesligk Verkehrsänderungen und -einschränkungen mit sich. Quelle: Mathias Bierende

Ampel und Einbahnstraßen in Großpriesligk

In Großpriesligk gibt es schon jetzt Änderungen und Einschränkungen, weil manche Strecke zu eng für den Begegnungsverkehr ist. So darf die Zschagaster Straße nur von der Luckaer zur Cöllnitzer Straße befahren werden. Ebenso eine Einbahnstraße ist die Cöllnitzer von der Zschagaster zur Langendorfer Straße. Zudem gibt es in der Mitte der Luckaer Straße eine Ampelregelung.

Stück des neuen Radwegs dicht

Gesperrt wird ab 22. Oktober auch das westliche Stück des Radwegs, der im April eingeweiht wurde. Er kann dann vorläufig nur von der Käferhainer Straße in Richtung Pödelwitz genutzt werden.

Von Olaf Krenz