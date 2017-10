Acht Autos kollidieren auf A72 bei Geithain – sechs Menschen verletzt

Geithain. Eine Karambolage sorgte am Mittwochmorgen auf der Autobahn 72 nahe Geithain für eine Vollsperrung der Fahrbahn in Richtung Leipzig. Bei dem Verkehrsunfall, der sich 7.10 Uhr an der Anschlussstelle Geithain ereignete und in den acht Fahrzeuge verwickelt waren, wurden sechs Menschen verletzt. Vier Rettungswagen, zwei Notärzte, ein Rettungshubschrauber, Polizei und die Freiwilligen Feuerwehren Geithain und Frohburg rückten zur Unfallstelle aus. Die Richtungsfahrbahn war bis 9.45 Uhr voll gesperrt. Es kam einem langen Stau und erheblichen Behinderungen auf der Umleitungsstrecke.

Ein LKW Mercedes war nach Informationen der Polizeidirektion Chemnitz an der Anschlussstelle Geithain in Richtung Leipzig auf die Autobahn aufgefahren. Ihm folgte ein VW-Transporter, der sofort zum Überholen des Lasters ansetzte und auf die linke Spur wechselte. Dort kollidierte der VW mit einem Seat und wurde gegen den LKW geschleudert. In der unmittelbaren Folge fuhren ein VW, ein Skoda, ein Mercedes-Kleintransporter, ein weiterer VW und ein Audi in die Unfallstelle. Sechs Personen wurden verletzt. Der Gesamtschaden wird auf mehrere zehntausend Euro geschätzt.

„Wir wurden alarmiert, um den Rettungsdienst aufgrund der großen Anzahl von Verletzten zu unterstützen“, sagt Nico Schirmer von der Geithainer Feuerwehr, der den Einsatz leitete. Vor Ort habe sich gezeigt, dass inzwischen ausreichend Sanitäter eingetroffen waren und dass keiner der Verunfallten mit schwerer Technik aus seinem Fahrzeug heraus geholt werden musste. Die Feuerwehrleute aus Geithain und Frohburg hätten sich deshalb auf das Binden ausgelaufenen Kraftstoffs, auf das Verhindern eines Brandes und auf die Absicherung der Unfallstelle konzentriert. „Ein Problem war, dass der Rückstau der Autos die Auffahrt blockierte“, ergänzt der Frohburger Wehrleiter Lars Kupfer. Die Einsatzkräfte hätten deshalb Mühe gehabt, die Unfallstelle zu erreichen.

Von Ekkehard Schulreich