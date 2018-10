Ramsdorf/Regis-Breitingen

Am Mittwochnachmittag fuhr ein achtjähriges Mädchen auf dem Weg nach Hause durch die Straße „Gasse“ in Ramsdorf (Regis-Breitingen). Sie berichtete, dass ihr gegen 17 Uhr auf dem engen Rad- und Fußweg ein Fahrradfahrer entgegengekommen sei, mit dem sie in einer Kurve zusammenstieß. Beide seien gestürzt, sie selbst mit dem Kopf auf den Radweg aufgeschlagen. Der unbekannte Radfahrer sei wieder aufgestanden und weggefahren, ohne ihr zu helfen.

Sie selbst habe kurz das Bewusstsein verloren, sei anschließend aber nach Hause geradelt. Dort erzählte sie ihren Eltern, was geschehen war. Diese brachten das Mädchen zur Untersuchung ins Krankenhaus, wo sie vorsorglich zur Beobachtung stationär aufgenommen wurde. Später erstatteten die Eltern Anzeige bei der Polizei, die nun die Ermittlungen wegen unerlaubten Entfernens vom Unfallort aufgenommen hat.

Zeugen, die Hinweise zum Geschehen und/oder dem unbekannten Radfahrer geben können, werden gebeten, sich beim Polizeirevier Borna, Grimmaische Straße 1 oder unter der Telefonnummer 03433 244 0 zu melden.

Von LVZ/gap