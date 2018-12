Pegau

Winterliches Weihnachtswetter bescherte der Himmel den Pegauern am Sonntag zwar nicht. Dennoch war die Stimmung zur Adventsmesse im Volkshaus und beim Weihnachtsmarkt auf dem Kirchplatz durchweg festlich.

13 Uhr schwebten die ersten Düfte von Glühwein und Süßem wie Crepes vom „Froschkönig“ um die Stadtkirche, bei der eigens an diesem Nachmittag Bernd Wagenbreth die großen Pforten auftat. Die Geschäfte in der Breitstraße boten an diesem verkaufsoffenen Sonntag ihre Waren feil und kredenzten auch den einen oder anderen Becher Glühwein sowie Roster.

Geschenke für Weihnachten auf dem Markt erhältlich

An den Ständen gab es neben Honig, heißem Met, Fisch, Steaks und Pferderostern auch das eine oder andere Geschenk für den Gabentisch. Große und kleine Handarbeiten aus Holz bot etwa das Arche-Team aus der Bahnhofstraße.

Der Pegauer Weihnachtsmarkt: Platzkonzert der Guggemusik Blablös. Quelle: Hans-Hermann Koch

Aber die Hauptakteure waren einmal mehr die Kinder. Zwar entschuldigte sich der Weihnachtsmann wegen Krankheit, versprach aber, bis Heiligabend wieder fit zu sein. Stellvertretend sandte er drei seiner Engel, um einige Leckereien und kleine Geschenke vom Energieversorger Mitgas zu verteilen.

Heiße Schokolade und Kinderpunsch in Pegau

Eine lange Rodelrutsche wurde ebenso von den Kleinen umlagert wie das Kinderkarussell, die kleine Bimmelbahn und die beiden Weihnachtsponys. An Getränken und Leckereien gab es heiße Schokolade und Kinderpunsch, Quarkbällchen, Kräppelchen, Zuckerwatte und Schokoäpfel mit besonders langen Stielen.

Neben Borcherts Blumenladen kreiste das Glücksrad der Sparkasse, wo es Eintrittskarten für ein Fußball-Spiel von RB Leipzig, das Kabarett „Academixer“ und den Leipziger Zoo zu gewinnen gab. Die weihnachtliche Musik an den Ständen unterbrachen dann die Pegauer Guggemusiker „Blablös“ mit einen Livekonzert mitten im Getümmel auf dem Kirchplatz. Ihre krachenden Weisen hatten sie zuvor im Volkshaus bei der ebenfalls gut besuchten Adventsmesse zum Besten gegeben. Zum Abmarsch erschall von den Bläsern und Drummern wie gewohnt Gerd Böttchers Winnetou-Melodie.

Von Hans-Hermann Koch