Borna

In der Nacht zum Sonnabend ist das AfD-Büro in der Bornaer Grabengasse Ziel eines Anschlags geworden. Unbekannte hatten die Geschäftsstelle des AfD-Kreisverbandes mit einem Ziegelstein beschädigt. Eine Scheibe der Eingangstür ging dabei zu Bruch, teilte der Verband mit. Das Büro in Borna war erst am 10. August eröffnet worden.

Von LVZ