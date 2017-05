Ob Umweltbildung, Landschaftspflege oder Tierpflegestation: Wer ein Freiwilliges Ökologisches Jahr in der Ökostation Borna verbringt, kann sich seinen Schwerpunkt aussuchen. Isabella Richter hat sich für Umweltbildung entschieden und will ab Sommer die afrikanische Tier- und Pflanzenwelt in Borna erlebbar machen.