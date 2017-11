Agrarbetrieb im Landkreis Leipzig schickt Lehrling zu Meisterschaft im Pflügen

Es geht familiär zu in der Agrarproduktion Elsteraue. Das Unternehmen setzt auf Qualität bei der Nachwuchsförderung und gehört in Sachsen zu den besten Ausbildern in Grünen Berufen. Mit dem 18-jährigen Richard Landgraf nimmt im April ein Azubi an den Deutschen Meisterschaften im Leistungspflügen teil.