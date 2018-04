Agrargenossenschaft Kitzen baut neue Milchviehanlage für vier Millionen Euro

Die Weißenfelser Quarkspeise Leckermäulchen wird zu großen Teilen mit Milch aus Kitzen hergestellt. Auch sonst ist die Agrargenossenschaft in aller Munde – mit frischer und Rohmilch, Blutwurst, Sülze oder Schmalzfleisch. In diesem Jahr will das Unternehmen in eine neue Milchviehanlage investieren.