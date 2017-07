Akzente gesetzt im Bad Lausicker Kurbetrieb: Michels-Gruppe engagiert sich seit 1993

Seit fast einem Vierteljahrhundert ist die Michels-Unternehmensgruppe in Bad Lausick präsent: Das Unternehmen betreibt zwei Reha-Einrichtungen in der Kurstadt, die eingebunden sind in ein ganzes Netz von Kliniken, die Michels in Leipzig und im Landkreis Leipzig betreibt, etwa in Bennewitz, wo es ein Neurologischen Rehabilitationszentrum gibt.