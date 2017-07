Albrecht Gralle tourt mit seinem Luther-Buch durch den Landkreis Leipzig

Borna/Grimma. Das hätte Martin Luther nicht erwartet: dass er sich hier und heute für seine Ansichten rechtfertigen muss. Darum aber kommt er nicht herum – im Buch von Albrecht Gralle mit dem verheißungsvollen Titel „Als Luther vom Kirschbaum fiel und in der Gegenwart landete“. Das stellt der einstige evangelisch-freikirchliche Pfarrer im September im Rahmen einer Lesereise anlässlich des Reformationsjubiläums im Kulturraum Leipziger Raum vor, bei der er Station in zehn Bibliothek im Landkreis Leipzig macht.

„Es ist ein ebenso lustiges wie tiefgründiges Buch“, sagt Sara Finke, die Leiterin der Bornaer Mediothek. Hier liest der Autor mit Wohnsitz in Göttingen ebenso wie in Grimma, Rötha, Trebsen und Naunhof. Die Lesungen werden gefördert mit Mitteln des Kulturraums.

Autor Gralle war bis Anfang der 90er Jahre Pfarrer in Gemeinden in Norddeutschland. Außerdem unterrichtete er am Theologischen Seminar der Baptist Convention of Sierra Leone. Seit mehr als zwei Jahrzehnten arbeitet er freiberuflich als Schriftsteller. Sein aktuelles Buch „Als Luther vom Kirschbaum fiel und in der Gegenwart landete“ versteht er als Beitrag zum Reformationsjubiläum, „wobei ich nicht noch eine weitere von den vielen Broschüren verfassen wollte“. Heraus kam ein Werk, in dem es den Reformator in de Gegenwart verschlägt und in dem er sich etwa für seine umstrittenen Ansichten über die Juden verteidigen muss. Luther begegnet außerdem dem gegenwärtigen Papst, der immerhin deutsch spricht und hält einen Vortrag – selbstverständlich im besten Lutherdeutsch.

Bei den Veranstaltungen in den Büchereien, die von Schülern der Musikschule „Ottmar Gerster“ musikalisch umrahmt werden, handelt es sich um Lesungen, „in denen natürlich auch diskutiert werden kann“, so Gralle weiter. Der Autor vom Jahrgang 1949 steht bisweilen auch noch auf der Kanzel, „damit ich das nicht ganz verlerne“.

