Böhlen

Wer einen Freund oder ein Familienmitglied aus den Augen verloren hat und Jahre später die Suche aufnimmt, muss viele Hürden überwinden. Ein Algerier steht vor dieser riesigen Herausforderung. Er sucht seinen Bruder in Böhlen und hat lediglich einige Eckdaten von seinem Vater. Die Suche nach der Nadel im Heuhaufen hat für ihn schon vor langer Zeit begonnen. Bislang erfolglos, weshalb er sich Hilfe suchend an die Leipziger Volkszeitung wendete.

Nur der Nachname des Gesuchten ist bekannt

Mehr als diese Dokumente sind vom Vater des Gesuchten nicht übrig geblieben. Quelle: privat

Die Zahl der Daten, die Elis Nour noch hat, kann er an einer Hand abzählen. Lediglich ein Bild von seinem Vater ist ihm geblieben, zudem eine Bescheinigung über dessen Erste-Hilfe-Kurs beim Deutschen Roten Kreuz. Der Name des Vaters ist Bachir Nour, geboren am 24. November 1957. Das jedenfalls ist auf der Bescheinigung zu finden. Mehr Fakten hat er kaum. Nur ein Schreiben des Vaters an das Kombinat „Otto Grotewohl“ in Böhlen findet sich noch bei den Unterlagen. Daraus geht hervor, dass Nour in der Zeit vom 1. Juni 1978 bis 31. Dezember 1981 dort gearbeitet hat.

Vater arbeitete dreieinhalb Jahre in Böhlen

Laut Barbara Lehmann, erst kürzlich aus der Böhlener Stadtverwaltung verabschiedet, gab es in diesem Zeitraum zahlreiche Algerier, die hier beschäftigt waren. Doch weder sie kennt den Namen, noch ist er einem Böhlener bekannt, dessen Eltern aus Algerien stammen. Auch das Foto des Vaters führte bislang nicht zum Erfolg.

LVZ-Userin meldet sich auf Facebook

Auch der SPD-Stadtrat Mirko Altmann hatte sich bereits auf die Suche nach dem Bruder gemacht, nachdem Nour ihn kontaktiert hatte. Doch auch das verlief bislang im Sande. Nun allerdings gibt es von Seiten einer Leserin einen Tipp. Sie hat den LVZ-Aufruf über Facebook gefunden und schrieb, dass ein „David Kühn oder ein Dennis Turm“ der Gesuchte sein könnte.

Wer kann helfen? Auf dem Foto sind Nour Bachir und seine Freundin Debbie Meltsar zu sehen. Bachier war DDR-Gastarbeiter... Gepostet von LVZ Kreis Leipzig am Montag, 5. November 2018

Vielleicht findet sich auf diesem Weg der Bruder – und vielleicht lernen sich beide dann bald kennen.

Von Julia Tonne