Altersgerechtes Wohnen in Borna: In das Haus Oststraße 1-3 zieht wieder Leben ein

38 Mietverträge, mehr als 100 Absagen: Die von der Bornaer Wohnbau- und Siedlungsgesellschaft sanierten Wohnungen in der Oststraße 1-3 fanden reißenden Absatz. Kein Wunder: altersgerechte Wohnungen sind in Borna (noch) Mangelware. Nun hatten die Mieter erstmals Gelegenheit, ihr neues Zuhause in Augenschein zu nehmen.