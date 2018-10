Pegau

Der „Bunte Strumpf“ in Pegau feierte am Tag der Deutschen Einheit sein einjähriges Bestehen – und zugleich seinen Abschied von der Pegauer Restaurantlandschaft. „Trotzdem geht es weiter“, kündigt die Wirtin Shenja Schorina (42) an und freut sich auf die neue Herausforderung mit dem „Alten Postamt Pegau“. Es ist das gleiche Objekt in der Bahnhofstraße – nur ein anderer Name und ein anderes Konzept.

Künftig deutsche und mediterrane Küche

„Im bunten Strumpf hatten wir zuletzt den Schwerpunkt auf Kaffee, Kuchen und Eis gelegt, aber damit war ich nicht immer zufrieden“, erzählt die gebürtige Sankt Petersburgerin. „Die Pegauer wünschen sich eine bodenständige deutsche und mediterrane Küche, das haben sie mir in Gesprächen immer wieder deutlich gemacht. Und genau das möchte ich mit einem Leipziger Koch nun anbieten.“

Neuer Veranstaltungsraum

40 Personen fasst die Gaststätte insgesamt, dazu kommt ein neuer Veranstaltungsraum für Familien- und Firmenfeiern für bis zu 50 Personen. Dafür wurden extra das ehemalige Getränkelager und Büro umgebaut; auch die Küche musste vergrößert werden, um dem Bedarf gerecht zu werden. Das gleichnamige Gästehaus bietet 26 Schlafplätze.

Livemusik und Flohmarkt

Die Neueröffnung wird am 3. November ab 11 Uhr mit Livemusik und einem Flohmarkt gefeiert. Shenja Schorina möchte künftig mehr Veranstaltungen wie Improvisations-Shows, Theater, Konzerte und Flohmärkte anbieten.

Von Kathrin Haase