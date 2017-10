Altes Postamt in Pegau bekommt zur Pension noch ein Restaurant „Zum bunten Strumpf“

Das alte Pegauer Postamt in der Bahnhofstraße erlebt derzeit seinen zweiten Frühling. Neben der etablierten Pension mit sechs Appartements eröffnen Shenja und Ingo Schorina am 3. Oktober das Restaurant „Zum bunten Strumpf“. Der Name spiegelt sich unter anderem in den umhäkelten Tischbeinen wieder. Angeboten werden saisonale und regionale Speisen.