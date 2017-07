Am 1. August startet LVZ Logistik die Verbundzustellung für Borna und Geithain

Borna/Geithain. Alles neu macht der August: Die Verbundzustellung der Leipziger Volkszeitung Logistik in Borna und Geithain mit der Auslieferung der Leipziger Volkszeitung, von Briefen und sonstigen Post-Sendungen sowie perspektivisch auch der Rundschau wird am Dienstag am zentralen Standort im Depot Am Wilhelmschacht in Borna starten.

Heike Matysiak ist als Leiterin Zustellung bei der LVZ für 173 Verbundbezirke, 1153 Tageszeitungsbezirke, 500 Postbezirke und 2672 Anzeigenblattbezirke verantwortlich. Insgesamt 67 Zusteller haben ab 1. August in Borna ihren Arbeitsplatz im neuen Depot, von dem aus sie mit ihren neuen Fahrzeugen jeden Morgen mit der Auslieferung von Zeitungen und Postsendungen starten. Im Depot werden vorher die Briefe und Postsendungen sortiert. Wir sprachen mit der 47-Jährigen über die neuen Strukturen.

Was ändert sich grundlegend?

Die Verbundzustellung fasst nun bisher drei separat laufende Zustellschienen – Tageszeitung, Post und Anzeigenblatt – zu einer zusammen. Damit läuft in einem Bezirk nur noch ein Zusteller, der alle drei Produkte zu den Kunden trägt, statt drei Zustellern mit drei verschiedenen Bezirken. Die Priorität liegt auf der pünktlichen Zustellung aller unserer Produkte.

Was ändert sich für die Zusteller in Borna und Geithain?

Die Zusteller haben jetzt eine sozialversicherungspflichtige Beschäftigung, einen festen Arbeitsplatz im Depot und ein Dienstfahrzeug. Es findet täglich die Kommunikation mit den verantwortlichen Mitarbeitern im Depot statt, sodass Vorschläge und Wünsche schnell ausgewertet und gegebenenfalls umgesetzt werden können. Es gibt auch täglich den Kontakt mit den anderen Kollegen, womit ein Teamgefühl entsteht.

Wie ist die Arbeit im Depot organisiert?

Der Depotleiter und sein Assistent sind verantwortlich für den reibungslosen Ablauf im Depot. Sie führen das Team vor Ort und sind für die Einsatzplanung der Mitarbeiter auch bei Krankheit und Urlaub verantwortlich. Sie werten täglich die Qualitäten mit den Zustellern aus und überwachen die Abläufe.

Wie sieht der Arbeitstag der Zusteller aus?

Der Mitarbeiter beginnt seinen Arbeitstag im Depot mit den Vorbereitungen für die Zustellung. Das heißt, er sortiert Briefe und Zeitungen. Anschließend stellt er diese in seinem Bezirk zu. Tageszeitungen und einige Briefe werden dabei auf dem Hinweg in die Kästen gesteckt. Die restlichen Briefe und Anzeigenblätter auf dem Rückweg. Am Ende des Arbeitstages folgt die Nachbereitung im Depot, dort werden dann unter anderem Rückläufer bearbeitet.

Welche Auswirkungen hat das Depot für die LVZ-Kunden?

Momentan ist das Depot noch kein Anlaufpunkt für die LVZ-Post-Kunden. Wir wollen aber perspektivisch das Depot auch als eine Servicestelle der LVZ Post nutzen.

Was können unsere Leser tun, wenn Sie die LVZ nicht in ihrem Briefkasten haben?

Trotz sehr guter Vorbereitung kann es zu Anfangsschwierigkeiten kommen. Sollte die LVZ nicht wie gewohnt im Briefkasten stecken, hilft unsere kostenlose Servicenummer 0800/2 18 10 20.

