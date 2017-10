Am Breiten Teich in Borna steht die Zeit still

Borna. In Borna stehen die Uhren still, zumindest eine. Seit mehreren Monaten ist es an der Haltestelle am Breiten Teich wenige Minuten vor halb vier. „Stellt das irgendetwas Symbolisches dar oder ist schlichtweg niemand dafür verantwortlich?“, fragt die Bornaerin Martina Murawa, die sich über den anhaltenden Stillstand mehr als wundert. Schließlich stehe die Uhr an einer Bushaltestelle.

Der Werbeträger samt Uhr gehört dem Unternehmen Ströer. Auf Anfrage der LVZ erklärt eine Mitarbeiterin, dass die Stromversorgung derzeit nicht gewährleistet sei. Die Firma sei im Gespräch mit den städtischen Werken Borna, um den Zeitanzeiger wieder zum Laufen zu kriegen. Murawa, die sich mit der Geschichte bereits an die Stadtverwaltung gewandt hatte, hofft nun, dass die Uhren in der Großen Kreisstadt bald wieder richtig ticken. „Es ist großartig, wenn uns die Verantwortlichen bald wieder in die richtige Zeit zurückholen.“

Von Julia Tonne