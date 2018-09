Kitzscher

Viele gehen meist achtlos an ihnen vorbei: Pflanzen am Wegesrand werden von den meisten Menschen kaum wahrgenommen. Wer weiß schon, dass sich dort sogar richtige Weltreisende finden lassen?

Silber-Goldnessel. Quelle: Bert Endruszeit

Auf solche weit gereisten Arten wollte Geoökologin Sonja Knapp im Rahmen eines Rundganges durch Kitzscher gemeinsam mit dem spanischen Künstler Eriz Moreno hinweisen. Anlass war das aktuelle Kunstprojekt „Home sick home“, das sich mit dem Leben im ländlichen Raum auseinandersetzt.

Schon das erste „Fundstück“ gleich auf dem Markt war ein Beispiel für eine sehr kämpferische Pflanze. „Die Robinie stammt aus Nordamerika und wird auch Pseudo-Akazie genant“, erklärte Knapp, die am Helmholtz-Zentrum für Umweltforschung in Halle arbeitet.

Die Robinie setzt sich überall durch, auch an Straßenkanten, zeigen Geoökologin Sonja Knapp und Künstler Eriz Moreno. Quelle: Bert Endruszeit

An vielen Orten präge sie das Bild der Städte, doch die Pflanze habe es in sich. „Die Wurzeln binden den Stickstoff aus der Luft und reichern den Boden damit an.“ Auf den immer seltener werdenden nährstoffarmen Flächen komme es so zu einer Verdrängung etlicher geschützter Pflanzen, die nur dort vorkämen. Die Robinie sei ein typisches Beispiel für die so genannten invasiven Pflanzen, die das einheimische Artensystem gefährden könnten. Und: „Die Robinie lässt sich einfach nicht unterkriegen“

Geoökologin Sonja Knapp und Künstler Eriz Moreno vor eigens angepflanzter Goldrute. Quelle: Bert Endruszeit

Etwa die Hälfte dieser heute durchaus problematischen Arten wurde teilweise schon vor mehr als 500 Jahren gezielt nach Europa gebracht. Die ersten ließen sich Herrscher aus dem gerade entdeckten Amerika mitbringen, weitere folgten im Zuge des Handels, manche kamen auch unbeabsichtigt per Schiffsladung nach Europa. Ein typischer Fall sei importierte Schafwolle. Knapp: „Die Leipziger Baumwollspinnerei war vor Jahrzehnten ein beliebter Anlaufpunkt für Botaniker. In den Resten der Schafwolle fanden sich immer reichlich Samen von exotischen Pflanzen, die dann dort munter wuchsen.“

Drüsiger Götterbaum Quelle: Bert Endruszeit

Per Schafwoll-Transport kam so auch das Schmalblättrige Greiskraut von Südafrika nach Deutschland. „Das macht aber keine Probleme bei uns. Glücklicherweise sind ja die meisten fremden Pflanzen für den Menschen ungefährlich.“ Ausnahmen gibt es aber, so die Beifußblättrige Ambrosie, die enorme Mengen an Pollen ausstößt, was Allergikern Probleme bereitet. „Diese Pollen sind sehr spät im Jahr genau dann unterwegs, wenn Allergiker eigentlich Ruhe haben.“ Die Pflanze kam einst als Inhalt von Vogelfutter-Tüten nach Deutschland. Ein ernstes Thema sei auch der Riesen-Bärenklau, vor dessen Berührung gewarnt werden muss. Schwere Verbrennungen könnten die Folge sein. Vor Jahrzehnten als Zierpflanze aus dem Kaukasus hierher gekommen, merkten die Leute zu spät, welches „Problemkind“ sie da eigentlich importiert hatten.

Zünsler frisst Buchsbaumhecken kahl

Ein sehr gefräßiger Gartenbewohner fiel Sonja Knapp am Ende des Rundganges ins Auge: In einer Hecke saß eine Raupe. „Das ist der Buchsbaumzünsler“, erklärte sie. Die Tiere kamen vor gerade einmal zwölf Jahren aus Asien nach Europa und haben sich seitdem rasant ausgebreitet. „Wenn sie heute eine Buchsbaumhecke haben und diese Raupen da drin sehen, ist die Hecke bald kahl.“

Der Buchsbaumzünsler frisst Buchsbaumhecken kahl. Quelle: Bert Endruszeit

Von Bert Endruszeit