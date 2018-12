Böhlen/Leipzig

Weihnachten ist nicht nur die Zeit der Besinnlichkeit und Freude. Weihnachten kann zuweilen auch Frust bedeuten. Das mussten kürzlich Böhlener Kinder in Leipzig erfahren. Dabei wollten die Mädchen und Jungen nichts anderes machen, als Menschen zu erfreuen. Die drei Schüler des evangelischen Gymnasiums Lernwelten in Großdeuben hatten Notenständer, Notenmappe und Instrumente eingepackt, waren mit der Bahn in die Messestadt gefahren und hatten für ihr erstes kleines Konzert den perfekten Standort auserkoren: gegenüber vom mittelalterlichen Weihnachtsmarkt.

Marktamt befürchtet „empfindliche Störung“

Allerdings hatten die Siebt- und Neuntklässler die Rechnung ohne das Marktamt Leipzig gemacht. Denn das verwies sie gerade einmal drei Minuten nach Spielbeginn des Platzes. „Uns wurde gesagt, dass das Spielen dort verboten ist“, erzählen die Jugendlichen. Dabei belegt ein Flyer – herausgegeben von der Stadt Leipzig –, dass „im unmittelbaren Bereich des Veranstaltungsgeländes die Sondernutzung in Form öffentlichen Musizierens nicht erwünscht“ sei.

In der Begründung heißt es, dass zusätzliche individuelle musikalische Darbietungen die weihnachtliche Atmosphäre, die Zufriedenheit der Besucher und Händler „empfindlich stören“ könnten. Das sieht Gerolf Meyer, Lehrer am Gymnasium, anders. „In den vergangenen Jahren haben Schüler von uns immer wieder in der Adventszeit in der Innenstadt gespielt, die Resonanz war riesig“, erzählt er. Zumal sich die Jugendlichen auch immer an die bestehenden Regeln, unter anderem ein Wechsel des Standorts nach 20 Minuten, gehalten hätten.

Die Schüler spielten bereits wieder in Leipzig

Nachdem die Schüler allerdings beim Marktamt noch einmal nachgefragt hatten, kam jetzt die Wende. Ungestört konnten die drei Nachwuchsmusiker vor wenigen Tagen bekannte und unbekannte Weihnachtslieder aus aller Welt spielen. Einwände vonseiten des Markt- und Ordnungsamtes gab es nicht.

Sehr zur Freude der drei Musikanten, die Tuba, Waldhorn und Trompete spielen. Denn das eingenommene Geld geht – wie in der Vergangenheit auch – an verschiedene Hilfsprojekte, unter anderem an ein Waisenhaus in Nepal.

Von Julia Tonne