Borna

Waldemar S. muss für zwei Jahre ins Gefängnis. Das heißt: Er muss dort bleiben. Denn zu seinen vielen Vorstrafen, die den dreißigjährigen Drogenabhängigen schließlich hinter Gitter gebracht hatten, kamen, als er wieder auf freiem Fuß war, weitere hinzu.

Mindestens fünf waren es im vorigen Jahr in und um Borna. Vielleicht mehr. Die Liste, die Gericht, Staatsanwaltschaft und Verteidigung abzuarbeiten haben, umfasst acht Tatvorwürfe. Fünf gibt S. zu.

Am Zigarettenautomaten gescheitert

Was leicht ist, weil er bei denen erwischt wurde. Am 11. März versuchte S. in der Heinrich-Heine-Straße einen Zigarettenautomaten aufzuhebeln. Polizisten stellten ihn, da hatte er mit Brechstange und anderen Werkzeugen schon einen Schaden von rund 2800 Euro angerichtet.

Auch den Diebstahl in einem Supermarkt in der Sachsenallee leugnet er nicht. Ein Detektiv stellte ihn mit vier Dosen Energydrink und Süßigkeiten im Wert von knapp 13 Euro. Bei Kaufland klaute S. einen Rucksack, entfernte das Preisschild und steckte Schuhe, Energydrinks und anderes hinein. Ein Detektiv erwischte ihn, S. floh ohne Diebesgut, war gefilmt worden.

Autofahrt unter Drogeneinfluss

Bei einer Autofahrt in Borna stellten ihn wiederum Polizisten. Der Wagen war nicht versichert und hatte ein falsches Kennzeichen, S. besaß keinen Führerschein und stand unter Drogeneinfluss. Schließlich Fall fünf: In Zedtlitz schraubte der Angeklagte eines Nachts im Januar 2017 vier Kupferfallrohre von drei Häusern ab. Unterweg war er mit Fahrrad und Hänger, als ein Polizeibeamter ihn erwischte, weswegen er auch dies nicht leugnet.

Das Fahrrad war als gestohlen gemeldet. Und damit kommt das Gericht bei den Fällen an, die S. schließlich nicht nachgewiesen werden können. Zwar ist die Erklärung windelweich: Er habe das Fahrrad geliehen bekommen. Mangels Spurenlage kann ihm aber nichts anderes nachgewiesen werden.

Brandstiftung nicht erwiesen

Anders sieht es auch beim Hauptvorwurf der Staatsanwaltschaft nicht aus: Brandstiftung. Im April 2017 soll Waldemar S. in einem leer stehenden Bürogebäude auf dem Gelände des ehemaligen Kraftwerks Thierbach, dem Industriegebiet „Goldener Born“, alte Kabel angezündet haben. Kurz nachdem die Rauchwolke aufstieg, sah eine zum dort befindlichen Stützpunkt zurückkehrende Rettungswagenbesatzung S. vom Gelände flüchten. Die Männer machten sogar Fotos von ihm und beschrieben sein Gesicht als rußig.

Das aber – zumal vom Verteidiger lebhaft in Zweifel gezogen – reicht am Ende sogar dem Staatsanwalt nicht mehr, und er lässt die Anklage fallen. Die Schilderung des Angeklagten sei nicht mit ausreichender Sicherheit zu widerlegen. Der, sagt S., habe Kupferkabel stehlen wollen. Als es brannte, sei er abgehauen. Wäre womöglich versuchter Diebstahl. Doch der steht nicht auf der Liste der Anklagen.

Gestohlenes Fahrrad bei der Ex-Freundin

Bleiben noch zwei gestohlene Fahrräder und eine sehr seltsame Geschichte. Ein neues, teures E-Bike verschwindet aus dem Schuppen eines über 90 Jahre alten Bornaers. Es taucht kurz darauf im Keller einer Wohnung in Wyhra auf. Dort lebte damals die Ex-Partnerin und Mutter zweier Kinder von Waldemar S. In ihrem Keller fand die Polizei am Weihnachtstag 2016 das defekte E-Bike, dafür fehlte ein älteres Mountainbike. Die Ex, die damals den Diebstahl anzeigte, kann sich heute an nichts mehr erinnern. Weder daran, wie sie den Diebstahl bemerkte, noch, woher sie das Mountainbike hatte. Auch nicht daran, ob S. zu der Zeit vielleicht noch Zugang zu Wohnung und Keller hatte.

Der Fall bleibt im Dunkeln, die Anklage wird fallen gelassen.

Bleiben die fünf Geständnisse. Die Diebstähle, so viel ist klar, dienten alle einem Zweck: Geld für Drogen und den Lebensunterhalt zu beschaffen. Glaubt man S. und dem Verteidiger, soll sich das nun ändern. S. wolle sich in der Haft um eine Therapie bemühen und sein Leben in den Griff bekommen. Dann könnte aus den zwei Jahren womöglich etwas weniger werden.

Das Urteil ist noch nicht rechtskräftig, nur die Verteidigung hat es noch im Gerichtssaal akzeptiert.

Von André Neumann