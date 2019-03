An der Espenhainer Grundschule fehlen die Lehrer

Borna Unterrichtsausfälle - An der Espenhainer Grundschule fehlen die Lehrer Der Elternrat der Grundschule Espenhain sorgt sich um den guten Ruf der Einrichtung. Die hat jetzt die dritte kommissarische Schulleiterin, außerdem falle jede Menge Unterricht aus.

Sportunterricht an der Grundschule in Espenhain. Wegen Problemen an der Schule sucht Röthas Bürgermeister das Gespräch mit dem zuständigen Landesamt. Quelle: André Neumann