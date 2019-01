Borna

Wechsel an der Spitze der Musikschule „Ottmar Gerster“ in Borna: Seit Jahresbeginn ist Andreas Reuter Leiter der Einrichtung. Er folgt Klaus-Dieter Anders, der die Musikschule seit Anfang der 90er-Jahre geleitet hat und nunmehr Betriebsleiter des Kommunalen Eigenbetriebs „Bildung und Kultur des Landkreises Leipzig“ ist, zu dem neben der Bornaer Musikschule sowie der Musikschule „ Theodor Uhlig“ in Wurzen auch die Weiterbildungsakademie des Landkreises gehört.

Neuer Chef übernimmt „einen laufenden Laden“

Der neue Musikschulleiter, Jahrgang 1982, ist studierter Musiklehrer für Klavier sowie Chor- und Ensembleleitung. Er war zunächst Honorarlehrer an der Leipziger Musikschule „ Johann Sebastian Bach“ und später sieben Jahre lang Chorleiter an der Musikschule in Freiberg. Seit Jahresbeginn ist er Leiter der Musikschule „ Ottmar Gerster“, wo er nach eigener Aussage „einen laufenden Laden“ übernommen hat.

Klaus-Dieter Anders war der ehemalige Chef der Musikschule „Ottmar Gerster“. Quelle: Andre Kempner

Künftig verstärkt festangestellte Musiklehrer

Für die Musikschule gehe es darum, künftig verstärkt Musiklehrer fest anzustellen. Derzeit unterrichten an der Musikschule, die den vormaligen Landkreis Leipziger Land abdeckt, 32 festangestellte Musikpädagogen. Zudem sind etwa 90 Honorarlehrer im Einsatz. Reuter rechnet in der Perspektive mit Schwierigkeiten, wenn es darum geht, den Unterricht im ländlichen Raum vorwiegend mit Honorarkräften abzudecken. Die Musikschule unterrichtet an mehr als 80 Orten im Landkreis, wozu auch Kindergärten und Grundschulen gehören.

Beim Hafenfest Zwenkau traten 2018 die Brasskids der Musikschule Ottmar Gerster auf. Quelle: Andre Kempner

Andreas Reuter will die Ensembles stärken

Reuter will zudem die Ensembles der Schule stärken, auch wenn das angesichts der zahlreichen Außenstellen eine Herausforderung sei. Die Musikschule habe die Aufgabe, sowohl die Breite auch als die Spitze zu fördern. Wünschenswert sei es, dass sich viele Schüler bei der Instrumentenwahl für ein Orchesterinstrument entscheiden. Nach wie vor stehen an der Musikschule vor allem Klavier- Gitarren- und Schlagzeugunterricht besonders hoch in Kurs.

Verwaltung soll in Borna umziehen

Auch hausintern stehen für die Musikschule wichtige Veränderungen an. So soll die Verwaltung umziehen – von ihrem derzeitigen Domizil An der Wyhra in Borna in einer ehemaligen Kindertagesstätte in die Deutzener Straße in Borna. Das soll im Sommer passieren.

Von Nikos Natsidis