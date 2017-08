Angler machen Feuer am Speicherbecken Lobstädt – Wehr rückt aus

Neukieritzsch/Lobstädt. Zwei Angler aus Borna (19 und 34 Jahre alt) haben am Mittwochabend in Lobstädt unbeabsichtigt einen Feuerwehreinsatz ausgelöst. Sie hatten nahe des Wohngebietes Bergisdorfer Straße am Ufer des Speicherbeckens Lobstädt mit herumliegendem Holz ein kleines Lagerfeuer angezündet. Anwohner hatten wegen starker Rauchentwicklung gegen 22 Uhr die Feuerwehr gerufen.

Daraufhin rückten die Lobstädter Brandschützer aus. Die beiden Männer löschten die Flammen auf die Aufforderung der Feuerwehr hin und entschuldigten sich für das nicht angemeldete Feuer und den starken Rauch. Die Brandschützer löschten die Feuerstelle noch zusätzlich ab und gruben darunter zur Kontrolle in den Boden. Ein Feuer auf dem kohlenstaubhaltigen Boden könne laut Wehrleiter Maik Stelzner unter Umständen böse Folgen haben, wenn unterirdische Glutnester weiterglimmen und irgendwann beispielsweise Wurzeln von unten erfassen. Vor Jahren habe es so etwas in Lobstädt schon gegeben, berichtete er.

Die beiden Angler hätten den Feuerwehrleuten und der Polizei erklärt, dass sie das Feuer nur angezündet hatten, um in der Dunkelheit besser sehen zu können. Dass das nicht gestattet ist, darüber hätten sie nicht nachgedacht. Jetzt müssen sie damit rechnen, von der Gemeinde Neukieritzsch eine Rechnung für den Feuerwehreinsatz zu erhalten.

Von an