Böhlen/Borna

Das erste Anrechtskonzert des Leipziger Symphonieorchesters (LSO) in der Spielzeit 2018/19 hat am Wochenende das Motto „Klassik pur!“. Auf dem Programm stehen die Fantasie für eine Orgelwalze und die Sinfonia concertante von Wolfgang Amadeus Mozart. Solisten sind mit Tomoshige Oikawa (Oboe), Bernd Nörenberg (Klarinette), Stefan Balciunas (Fagott) und Matthias Bartholomäus (Horn) die Solo-Bläser des LSO.

Schicksalssinfonie nach der Pause

Nach der Pause erklingt eine der wohl bekanntesten Sinfonien der Musikgeschichte: Ludwig van Beethovens Fünfte. Wohl jeder kennt das berühmte „Ta-Ta-Ta-Taaaaa“. Beethoven soll gesagt haben: „So pocht das Schicksal an die Pforte!" Dieser Anekdote verdankt die c-Moll-Sinfonie ihren Beinamen „Schicksalssinfonie". Die Authentizität dieses Ausspruchs darf jedoch getrost angezweifelt werden, stammt er doch wie viele der schönsten und heldenhaften Erzählungen aus der Feder von Anton Schindler, einem früheren Beethoven-Biographen. Schindler kannte Beethoven in dessen letzten Lebensjahren und versuchte, vom Ruhm des Meisters zu profitieren, in dem er sich zum einzig authentischen Berichterstatter über Beethovens Leben aufschwang und selbst von Begebenheiten Zeugnis gab, die der Komponist unmöglich erlebt haben konnte.

Chefdirigent leitet das Konzert

Die musikalische Leitung des Konzerts liegt in den Händen von Chefdirigent Nicolas Krüger. Das LSO spielt zunächst am Freitag (2. November), 19.30 Uhr im Kulturhaus Böhlen, wo es eine Stunde zuvor eine Konzerteinführung mit Claudia Forner gibt. Am Sonnabend (3. November) findet das Konzert 19.30 Uhr im Markkleeberger Lindensaal statt, am Sonntag (4. November), 18 Uhr, im Bornaer Stadtkulturhaus.

Karten im Vorverkauf

Eintrittskarten sind im Kulturhaus Böhlen, im Lotto-Toto-Laden, Bahnhofstraße 14 in Böhlen, im Modehaus „Kathleen“ in Neukieritzsch, in Borna bei der Stadtinformation und bei „Buch und Kunst“, in der Stadtbibliothek Pegau sowie an der Abendkasse erhältlich.

