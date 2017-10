Ansturm auf die Grundschulen Neukirchen und Borna-Nord

Borna. Die Clemens-Thieme-Grundschule steht bei den Eltern der künftigen Erstklässler in Borna besonders hoch im Kurs. Für sie liegen nach Angaben von Oberbürgermeisterin Simone Luedtke (Linke) derzeit 90 Anmeldungen für die Einschulung im nächsten Jahr vor. Insgesamt sind in der Stadtverwaltung für die drei Bornaer Grundschulen bisher 171 Mädchen und Jungen aktenkundig, die 2018 die Zuckertüte bekommen.

33 davon sollen dem Wunsch ihrer Eltern entsprechend die Grundschule Neukirchen besuchen, was indes problematisch ist, weil die Bildungseinrichtung, jahrelanger Zankapfel in der Bornaer Stadtpolitik, nur einzügig ist. Daran ändere auch die aktuelle Ausnahmegenehmigung durch die Bildungsagentur nichts, die für dieses Schuljahr zwei erste Klassen in Neukirchen genehmigt hatte (die LVZ berichtete).

Weil zudem viele Eltern mit dem Erstwunsch Neukirchen als Zweitwahl die Grundschule Nord (Clemens Thieme) angegeben haben, stehe bereits jetzt fest, dass nicht alle Schulwünsche erfüllbar sind, sagt die Oberbürgermeisterin. Für 90 Erstklässler biete die Clemens-Thieme-Schule jedenfalls keinen Platz. Die Verteilung der Kinder müsse noch geklärt werden, wobei die Entscheidung darüber nicht bei der Stadt, sondern bei den Schulleitern liege.

Immerhin: Die Entscheidung, welches Kind welche Schule besucht, soll nicht mittels Losverfahrens herbeigeführt werden. Vielmehr spielen Faktoren wie das Vorhandensein eines Geschwisterkindes an der jeweiligen Schule eine wichtig Rolle. Für Borna hatte die Bildungsagentur einst fünfeinhalb Züge respective Grundschulklassen pro Jahrgang festgelegt, inclusive einer Klasse für Schüler mit Lese-Rechtschreib-Schwäche (LRS) an der Clemens-Thieme-Grundschule. Mittlerweile seien es sechseinhalb Grundschulzüge, so Luedtke weiter. Es sei offen, wie die Entwicklung in Zukunft aussieht, wenn sich die aktuell absehbaren steigenden Kinderzahlen in der Zahl der Schulanmeldungen niederschlagen.

Von Nikos Natsidis