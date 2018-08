Borna

An der Volkshochschule Leipziger Land laufen derzeit neun Integrationskurse für Ausländer. In sieben Lehrgängen geht es dabei darum, dass die Teilnehmer zunächst Lesen und Schreiben lernen. Insgesamt nehmen 153 Frauen und Männer an den Integrationskursen teil, sagt VHS-Leiter Ralph Egler.

Die Zahl der Alphabetisierungslehrgänge nimmt zu. Erkennbar sei auch ein höherer Anteil von Frauen unter den Teilnehmern, so Egler weiter. Dafür gebe es mehrere Gründe. So steige die Zahl der Frauen durch den Familiennachzug an. Zu beobachten sei zudem, dass Frauen oftmals keinerlei Schulbildung haben und demzufolge weder Lesen noch Schreiben können.

Asylbewerber müssen nicht mehr so lange warten

Die Wartezeiten für Asylbewerber seien im Vergleich zum Jahr 2017 kürzer. Weil es unter dem Strich weniger Flüchtlinge im Landkreis gibt, lägen für die Kurse auch weniger Anmeldungen vor.

Bis zum Jahresende werde die Zahl der Alphabetisierung gleich bleiben. Danach rechnet VHS-Chef Egler mit einem Rückgang. Zu den besonderen Aufgaben der Bildungseinrichtung gehöre das Auffangen von Asylbewerbern, die den Deutsch-Test für Zuwanderer nicht bestehen, um sie zumindest zu einem Abschluss auf der Stufe B1 zu führen. Sie gilt als Minimalanforderung für die Aufnahme einer Arbeit. Wünschenswert wäre die Stufe B2, mit der die Kursteilnehmer ein Sprachniveau erreichen, das als Voraussetzung für den Beginn einer Berufsausbildung gilt.

Von Nikos Natsidis