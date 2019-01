Kitzscher

Wenn die Feuerwehr mit Blaulicht und Sirene anrückt, ist meist etwas Schlimmes passiert. Nicht so am Donnerstagnachmittag vor der Engel Apotheke in Kitzscher, wo das Martinshorn des roten Feuerwehrtransporters nur kurz aufheulte.

Vor Freude gewissermaßen, denn im Haus stand das Apothekerehepaar Gisa und Marco Wolff und dessen Team schon mit einem großen Spendenscheck bereit, den sich die Feuerwehrleute im Beisein von Bürgermeister Maik Schramm (Freie Wähler) abholen durften. Weil die 1000 Euro der Jugendfeuerwehr zugute kommen sollen, war Wehrleiter Marco Baaske in Begleitung von mehreren Jungen und Mädchen in ihren Uniformen und den roten Helmen der Nachwuchstruppe sowie Jugendwart Andreas Spanknöbel zur Apotheke gekommen.

Neue Einsatzkleidung bietet mehr Tragekomfort

Die beiden Erwachsenen trugen dabei sichtlich stolz die neuen, wahlweise sand- oder goldfarbenen Einsatzuniformen, mit der die Freiwillige Feuerwehr Kitzscher seit wenigen Wochen ausgerüstet ist. Die neue Schutzkleidung bietet den Kameraden mehr Bewegungsfreiheit und Tragekomfort. Außerdem seien sie in den neuen Sachen im Dunkeln besser zu sehen, als mit den herkömmlichen dunkelblauen, sagte Baaske.

Zur Galerie Der Erlös der jährlichen Kalenderaktion der Apotheke geht in diesem Jahr an die Freiwillige Feuerwehr

Erfreuliches gibt es auch von der Kinder- und Jugendfeuerwehr in Kitzscher zu berichten. Dank verstärkter Anstrengungen um die Nachwuchsgewinnung ist die Zahl der Kinder und Jugendlichen im vergangenen Jahr um sechs auf jetzt zwanzig angestiegen. Und für ihren Kurzauftritt in der Apotheke hatten sie ihre beiden Maskottchen, den Feuerteufel und Löschi mitgebracht.

Immer mehr städtische Einrichtungen bedacht

Hintergrund der Spende ist die jährliche Kalenderaktion der Engel Apotheke. Jahr für Jahr lässt Gisa Wolff für ihre Kunden einen Kalender drucken. Früher wurde der verschenkt, seit 2007 ist eine Spendenaktion damit verbunden, in dem pro Kalender um eine Spende von 50 Cent gebeten wird. Das Geld ging zuerst an das Kinderhospiz Bärenherz, welches damals gerade gebaut wurde.

Später entschlossen sich die Betreiber auf Anregung aus der Belegschaft, wie Gisa Wolff sich erinnert, die Spenden an Einrichtungen in der Stadt zu geben. So floss Geld beispielsweise schon an die Schulen, den Hort, den Kindergarten und an den Kinder- und Jugendtreff.

Für die Feuerwehr spendeten Kitzscheraner gern

Der Spendenzweck Feuerwehr hat viele Kunden diesmal besonders großzügig sein lassen. Die 800 Kalender sind vergriffen und statt der 50 Cent gaben einige Kunden ein, zwei, fünf oder sogar zehn Euro, einige ohne einen Kalender zu nehmen. „Das hatten wir zum ersten Mal“, freut sich die Apothekerin. 725 Euro seien auf diese Weise zusammengekommen. Den Rest bis zum Tausender legten die Betreiber drauf. „In der Hoffnung, dass wir die Feuerwehr nie brauchen“, sagte Gisa Wolff zum Abschied.

Von André Neumann