Ein betrunkener Asylbewerber ist in der Nacht zum Sonnabend vom Balkon des Heims in Rötha (Kreis Leipzig) gestürzt. Der Nachtportier fand den 36-Jährigen schwer verletzt auf der Wiese. Wie die Polizei mitteilte, liegen keine Anhaltspunkte für Fremdeinwirkung vor. Als die Beamten eintrafen, mussten sie zudem in eine Schlägerei eingreifen.