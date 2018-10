Landkreis Leipzig

Aufgrund rückläufiger Flüchtlingszahlen hat die Landkreisverwaltung den Betreibervertrag für die Gemeinschaftsunterkunft im Neukieritzscher Ortsteil Lobstädt mit einer Kapazität von 110 Plätzen Ende März nächsten Jahres beendet. Den Angaben zufolge war der Vertrag im Februar 2016 mit einer Laufzeit von drei Jahren abgeschlossen war. Wie Brigitte Laux, Sprecherin des Landratsamtes im Landkreis Leipzig, am Donnerstag mitteilte, habe die Behörde formell die Kündigung gegenüber dem Betreiber ausgesprochen, um eine Vertragsverlängerung auf unbefristete Zeit auszuschließen.

93 Bewohner in Lobstädt

Derzeit sind in dieser Gemeinschaftsunterkunft 93 Personen untergebracht, welche vor Ablauf der Kündigungsfrist auf andere Unterbringungseinrichtungen des Landkreises verteilt werden. Die Bewohner werden rechtzeitig vor ihrem Umzug informiert. Bei der Umverteilungsplanung werden alle zur Verfügung stehenden Informationen bezüglich Schulbesuch, Arbeit, Integrationsmaßnahmen in die Entscheidung einbezogen.

Nach der Flüchtlingskrise in Europa im Jahr 2015 kommen heute wesentlich weniger Asylsuchende in den Landkreis. Asylbewerberunterkünfte wie das Containerdorf in Borsdorf sind bereits geschlossen worden. Derzeit leben nach Angaben des Landratsamtes 1537 Flüchtlinge im Landkreis Leipzig, in dem mehr als 250 000 Menschen wohnen.

Von LVZ