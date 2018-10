Lobstädt

Ein Polizeiauto wollte am Montagabend in Lobstädt auf der B 176 einen Audi A3 kontrollieren. Der Fahrer wurde mittels Leuchtzeichen: „Stopp Polizei“ zum Anhalten aufgefordert. Parallel gaben die Beamten das Kennzeichen über Funk an die Leistelle durch und erfuhren dabei, dass es nicht zu dem Fahrzeug gehörte.

Der Audi-Fahrer ignorierte die Zeichen zum Anhalten sowie das Blaulicht und beschleunigte stattdessen. Er flüchtete aus Lobstädt heraus und über die S 50 in Richtung Deutzen, bevor er Richtung Neukieritzsch abbog. Beim Durchfahren einer Baustelle berührte er einen Absperrzaun und verlor dabei das vordere Kennzeichen.

Beide Insassen von der Polizei gestellt

Er setzte die Fahrt unbeirrt durch Neukieritzsch fort Richtung Zwenkau und raste schließlich auf einem Waldweg weiter. Am Mühlberg beschädigte er ein Verkehrszeichen, in der Nähe des Marktes fuhr er beinahe einen 38-jährigen Fußgänger an.

Schließlich hielt der Audi-Fahrer rechts an und zwei Insassen sprangen aus dem Auto. Beide Männer (34, 42) konnten von der Polizei gestellt werden. Sie stritten zwar zunächst ab, etwas mit dem Audi zu tun zu haben, doch ein Fährtenhund sorgte für Klarheit. Bei einer ersten groben Sichtung des Autoinnenraums wurden zudem persönliche Gegenstände der beiden Männer gefunden. Dennoch schwiegen sie beharrlich zur Frage, wer hinterm Steuer gesessen hatte.

Verstoß gegen das Betäubungsmittelgesetz

Ein Betäubungsmitteltest ergab, dass der 42-Jährige Amphetamine genommen hatte. Er hatte auch eine kleine Cliptüte mit betäubungsmittelähnlichen Substanzen dabei. Sein Führerschein wurde beschlagnahmt und eine Blutprobe entnommen.

Gegen ihn wird jetzt wegen Gefährdung des Straßenverkehrs und wegen des Verstoßes gegen das Betäubungsmittelgesetz ermittelt.

