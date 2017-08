Audigast feiert Dorf- und Kinderfest: Spanferkel beim Galgenkegeln

Groitzsch/Audigast. Wirklich glücklich schauen die Mitglieder des Heimatvereins Audigast derzeit nicht auf den Wetterbericht. Für ihr Dorf- und Kinderfest an diesem Wochenende scheint der Sommer die in ihn gesetzten Hoffnungen nicht erfüllen zu wollen. Dass am Mittwochvormittag der Aufbau des großen Zeltes bei heftigem Regen begonnen werden musste, hat den Stress bei der Vorbereitung auch nicht gerade verringert. „Aber wir machen das Beste daraus“, verspricht Schatzmeisterin Annett Beyerlein. Immerhin steht ja neben dem Festzelt das Bürgerhaus im Groitzscher Ortsteil zur Verfügung. Los geht das zweitägige Treiben am Sonnabend, 14 Uhr.

Zu den traditionellen Mitmach-Angeboten in Audigast gehören die Freiluftkegelbahn und das Galgenkegeln. Wen wundert’s, dass Letzteres beliebt ist? „Als ersten Preis gibt es ein Spanferkel, das aber noch lebt. Das ist auf dem Dorf so üblich“, meint Beyerlein. Ein wenig aus der Zeit gefallen ist im August das Tannenbaumschießen. Per Katapult und Walnuss sind dabei Christbaumkugeln zu treffen, die kleine Preise enthalten.

„Der Kinder- und Bastelkreis hat erneut ein Märchenspiel vorbereitet“, so die Finanzchefin. Auch Tänze führt der Nachwuchs auf. Anschließend wird nicht nur seinen Mädchen und Jungen ein Clown Luftballonfiguren kneten. Abends lädt eine Disco ins Zelt. Dazu gibt es Auftritte der Tanzmädchen und einer Frauengruppe vom Faschingsclub Audigast.

Der Festsonntag beginnt 10 Uhr mit einem Zeltgottesdienst, den Pfarrerin Friederike Kaltofen abhält. Zum Mittagessen geht es zünftig zu: „Unter anderem gibt es Wildschwein“, kündigt Annett Beyerlein an. Und nachmittags werden erneut Kaffee und Kuchen angeboten, „diesmal aber mit Musik“.

Die ersten Vorbereitungen für das Wochenende wurden schon Anfang des Jahres in Angriff genommen. „Vor allem das Zelt und die Zuckerwatte-Maschine müssen wir so früh bestellen“, erzählt die Schatzmeisterin. Wobei diesmal ungünstig war, dass der ursprüngliche Festtermin im Juni wegen anderer Veranstaltungen verschoben werden musste. Etwa vier Wochen vor der Eröffnung werden dann die Aufgaben verteilt, zunächst auf die etwa 20 Mitglieder um Vereinschef Steffen Zänker. „Aber uns helfen auch viele Familienangehörige sowie weitere Einwohner, das klappt gut.“ Der 2013 wegen des überfluteten Sportplatzes gewählte Ausweich Bürgerhaus und Garten hat sich inzwischen etabliert. „Zumal wir uns dadurch den Hin- und Rücktransport von Tischen, Bänken und Gläsern sparen, die wir hier aufbewahren.“ Auf den Freitagsauftakt wird erstmals wieder verzichtet. „Da hatten wir immer reichlich Aufwand, doch der Zuspruch war nicht so gut.“ Beyerlein und Co. hoffen nun, dass er dafür am Wochenende umso größer ist.

Von Olaf Krenz