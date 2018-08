Groitzsch/Audigast

Sommer-Sonne und kein Hitzefrei! Zig Audigaster wollten am Bürgerhaus des Groitzscher Ortsteils den Start des jährlich von den Heimatfreunden organisierte Dorf- und Kinderfestes am Sonnabendnachmittag miterleben. Kein Wunder, denn beim Auftritt des Bastelkreises konnte der Nachwuchs auf der Bühne des Festzeltes – das diesmal als „Saunazelt“ bezeichnet wurde – beobachtet werden. Die Kleinsten erzählten mit Hilfe von Souffleuse Carola Kahle die Geschichte von der „Prinzessin auf der Erbse“. Die Größeren tanzten in Grün auf der Showbühne. Als Honorar für ihren gelungenen Auftritt bekamen die jungen Künstler eine Rundfahrt mit der Kindereisenbahn spendiert.

Kegelbahn, Glücksrad und Tannenbaumschießen

Im Garten war bei super Sonnenschein einiges los. Die Kegelbahn war ebenso an beiden Tagen in Betrieb, wie sich das Glücksrad ratternd drehte und der „Schießstand“ besetzt war. Dort sollten beim Tannenbaumschießen mit Walnüssen per Katapultschleuder Kugeln am „Weihnachtsbaum“ zerschossen werden. In diesen befanden sich Lose. Beim Drei-Wurf-Galgenkegeln für Jung und Alt ging es um ein Schwein als Siegerpreis.

Galgenkegeln gehört beim Dorf- und Kinderfest in Audigast dazu. Hauptpreis ist ein Schwein. Quelle: Mathias Bierende

„Heute ist es im Zelt wie in einer Sauna. Fast alle wollen rein“, kam ein Kommentar vom Kuchenstand. Nur wegen des Gebackenen. „Immerhin hatten wir 16 Kuchen und ein paar Torten im Wochenend-Angebot“, sagte Heidi Gogolin. Die Helferinnen hatten alle Hände voll zu tun. Kaffee, Torte und Kuchen gingen weg wie warme Semmeln.

Am Abend ging die Post bei Discomusik und flotten Bewegungen der Tanzgruppe des Faschingsclubs Audigast ab. Es wurde ein guter Mix an Leuten und Musik bescheinigt.

Zum Kaffee ein Konzert

Am Sonntag nach dem Gottesdienst wurde der Spießbraten für den Mittagsschmaus vorbereitet. Zur Kaffeezeit baute die Nachwuchsmusiker der Band „The White Passengers“ aus Ramsdorf ihre Technik auf, stellten die Verstärker an und spielten unter anderem Nirvana-Hits. „Zum Kaffee ein Konzert, so war der Plan“, erklärte Gogolin. „Er hat ganz gut funktioniert! Wir hatten mal andere Musik, und die fünf Jungs hatten ihren Live-Auftritt in Audigast.“

Ob das Gastspiel der Neuntklässler tatsächlich zum Kaffee passte, darüber gab es unterschiedliche Meinungen. Das Spektrum lag weit auseinander. Es reichte von „Die sollten etwas leiser spielen“ bis zu „Na, in Original-Lautstärke käme es besser rüber“: Nirvana war eine Grunge-Band, die zwischen Punkrock und Heavy Metal angesiedelt war. „Gut war’s trotzdem“, gab Günter Hillert zu. „Dass die Jungs Musik machen, ist toll“, ergänzte Vronie Nitschke. Überhaupt freut sich Hillert über die Veranstaltungen in Audigast. „Dorffeste und Weihnachtsmarkt sind gute Sachen. Da trifft sich nicht nur das Dorf, sondern es kommen auch Bekannte aus der Umgebung, aus Rüssen und Elstertrebnitz“, betonte Hillert.

2019 wird das 70. Dorffest gefeiert

Annett Beyerlein freut das. Sie ist stolz auf die Heimatfreunde Audigast. „16 Mitglieder sind wir zurzeit, ein erfolgreiches Team“, sagte die Schatzmeisterin. Und Vize-Vorsitzende Carola Kahle betonte, dass am Wochenende quasi Anlauf für Größeres genommen wurde. „Das war fast eine Generalprobe: 2019 wollen wir das 70. Dorf- und Kinderfest aufziehen.“

Von Mathias Bierende