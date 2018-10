Borna/Altenburg

Zu einer Pilgerwanderung auf dem Lutherweg von Windischleuba nach Borna laden am Reformationstag die Kirchgemeinden Treben, Windischleuba und Borna ein. Mit dabei ist auch Arnhild Kump, Leiterin des Ökumenischen Pilgerzentrums in Wien.

Auf dem Lutherweg von Windischleuba nach Borna kann am Reformationstag gepilgert werden. Quelle: Lutherweg

Vielen Menschen in dieser Region ist sie noch unter dem Namen Arnhild Ratsch und als Bürgermeisterin von Tegkwitz (Gemeinde Starkenberg, Altenburger Land) bekannt. 2011 war sie als Botschafterin nach Rom gepilgert und durfte Papst Johannes Paul II. in einer Audienz die „Ökumenische Hauptbotschaft“ der evangelischen und katholischen Bischöfe von Thüringen, Sachsen und Sachsen/Anhalt sowie Grußbotschaften des Altenburger Landes übergeben. Die 1900 Kilometer lange Reise zu Fuß über Hof, Konstanz, Zürich, Locarno und Pisa bis Rom diente auch dazu, auf die Probleme der neuen Bundesländer aufmerksam zu machen.

Mittagsrast an der Neuholländermühle in Wyhra

Die Pilgerwanderung am 31. Oktober startet 8 Uhr mit einer Morgenandacht in der Kirche Windischleuba. Nach einer kleinen Stärkung mit Reformationsbrötchen und Kaffee führt der Weg über das Wasserschloss Windischleuba schweigend weiter bis nach Pähnitz. Mittagsrast ist an der Neuholländermühle in Wyhra und von dort geht es zur Kunigundenkirche nach Borna. Hier stehen eine Besichtigung der Emmauskirche sowie ab 17 Uhr ein Konzert in der Marienkirche an.

Strecke ist etwa 18 Kilometer lang

Die Gesamtwegstrecke beträgt 18 Kilometer. Für ihre Verpflegung sowie die An- und Abreise sorgen die Pilger selber, heißt es aus den Kirchgemeinden. Alle Interessenten sind zu dieser Pilgerwanderung willkommen.

Nähere Information zu diesem Pilgerweg gibt Arnold Kump unter der Telefonnummer 034498/40842 beziehungsweise per E-Mail unter Pilgerzentrum.Wien@gmx.at.

Von Kathrin Haase