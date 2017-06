Neukieritzsch/Lobstädt. Riesenjubel am Donnerstag in der Grundschule Lobstädt. Die Kinder durften am Kindertag ihre neue Kletterspinne in Beschlag nehmen, die am Mittwoch vor einer Woche aufgebaut worden war. Das mehrere Meter hohe Spielgerät konnten Schule und Hort dank einer großzügigen Zuwendung der Stiftung „Lebendige Gemeinde Neukieritzsch“ anschaffen. Die 15 000 Euro waren die größte Summe, die die Stiftung bisher für ein einzelnes Projekt vergeben hat.

Die Kletterspinne, die auch von außen öffentlich zugänglich sein wird, steht nur ein paar Meter von der Stelle entfernt, wo sich in der abgerissenen alten Sporthalle die Kletterstangen befanden. Dass das Klettern auf den blauen Seilen viel mehr Spaß macht, zeigte der Jubel der Kinder, als sie alle miteinander die farbenfrohe Spinne erkletterten. Als erster durfte Julius aus der erste Klasse in das kleine eingezäunte Areal stürmen, weil er vorige Woche besonders fleißig geholfen hatte, mit Schubkarre und Schaufel Sand unter dem Klettergerät auszubreiten. Ein Dutzend Eltern hatten zuvor beim Aufbau der Spinne mitgemacht, die in Einzelteilen geliefert worden war.

Als die Kinder sich fürs Erste ausgetobt hatten, lösten Schulleiterin Petra Zapfe und Bürgermeister Thomas Hellriegel (CDU) ein Versprechen ein und kletterten hoch. „Am 1. Juni sitzen wir beide da oben“, hatte die Pädagogin vor einigen Wochen zum Gemeindechef gesagt und damit den Termin gesetzt. Ein Foto von den beiden auf dem Spielgerät gibt es in der Bildergalerie.

Von André Neumann