Neukieritzsch. Es ist mal wieder so weit: Die Franzosen kommen. Und zwar in Gestalt des Blasorchesters „Le Fraisier“ aus Velleron in der Provence in Frankreich. Die Erdbeeren, so der frei übersetzte Name des Orchesters, besuchen hier ihre langjährigen Freunde vom Musikverein Neukieritzsch-Regis. Die Orchester kennen sich seit 2004. Jährliche Begegnungen finden abwechselnd in Frankreich und in Deutschland statt. Diesmal sind die Neukieritzscher wieder die Gastgeber. Sie werden mit ihren Freunden jede Menge unternehmen, feiern und Spaß haben und natürlich: musizieren.

Dazu wird schon am Anreisetag am Sonntag Gelegenheit sein. Im Naturfreundehaus in Grethen bei Grimma, wo die Velleroner traditionell einchecken, proben die Orchester am Abend erstmals miteinander. Drei gemeinsame Konzerte sind vorgesehen. Das erste am Dienstagabend auf dem Gelände des Volkskundemuseums Wyhra. Beginn ist hier 18 Uhr. Einen Tag später wird das internationale Orchester, in dem dann rund 50 Frauen und Männer spielen, im Kulturkino in Zwenkau auftreten. Hier geht es 19 Uhr los.

Den absoluten Höhepunkt der gemeinsamen Woche bildet dann am Donnerstag die fünfte Neukieritzscher Sommernacht mit französischem Flair. Die war erstmals 2011 gefeiert worden, als die Musiker aus Velleron in Neukiritzsch weilten. Sie sollte ursprünglich alle zwei Jahre stattfinden, immer dann, wenn die Franzosen da sind, was 2013 und 2015 der Fall war. Doch weil die Feste so schön waren und weil im vorigen Sommer gerade Fußballeuropameisterschaft war, hatte der Musikverein kurzerhand entschieden, das Fest auch 2016 zu feiern. Beim Public Viewing nach den Auftritten und Konzerten waren die Franzosen dann doch präsent. Und wie: Als Halbfinalgegner der deutschen Nationalelf gewann Frankreich 2:0. Gleich danach reiste der Musikverein nach Frankreich.

Ein Jahr und ein paar Tage später können die Neukieritzscher und ihre Gäste nun also die fünfte Sommernacht auf dem Marktplatz erleben. Neben den beiden Orchestern, die gemeinsam noch voluminöser klingen als bei Einzelauftritten, wird auch der Neukieritzscher Karnevalsverein mit Tanzdarbietungen mit von der Partie sein. Für die Bewirtung sorgt Karsten Jacob mit seinem Team vom Restaurant „Auszeit“.

Der Musikverein Neukieritzsch-Regis wird in diesem Jahr 50 Jahre alt. Das Orchester war 1967 als Pionier- und Jugendblasorchester gegründet worden. Das Velleroner Orchester das mit vollem Namen Association Musical Le Fraisier heißt, ist rund dreißig Jahre jünger, es entstand, als in der provenzialischen Stadt erstmals ein Erdbeerfest gefeiert wurde. 2004 lernten die Neukieritzscher „Le Fraisier“ kennen. Daraus entstanden nicht nur viele persönliche Freundschaften, die Partnerschaft der beiden Orchester mündete 2013 sogar in einer Partnerschaftsvereinbarung zwischen den beiden Kommunen.

