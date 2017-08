Aufmerksame Nachbarn: Schneller Feueralarm verhindert Katastrophe in Kitzscher

Kitzscher. Zu einem Wohnungsbrand kam es Freitagmittag in der Straße des Friedens in Kitzscher. Rauch, der aus einem Fenster im zweiten Stock eines Wohnblocks drang, hatte gegen 11.45 Uhr Mieter und Anwohner aufgeschreckt. „Sie haben schnell reagiert und die Feuerwehr gerufen“, sagte Bürgermeister Maik Schramm.

Durch das unverzügliche Eingreifen der Freiwilligen Feuerwehr habe der Brand zügig gelöscht werden können. Die Schäden blieben somit wohl auf die betroffene Wohnung begrenzt. Wie bei einem Brand in einem mehrstöckigen Wohnhaus üblich, wurde auch die Drehleiter aus Borna in Marsch gesetzt. Sie musste ebenso wenig eingreifen wie der Rettungsdienst.

Ausgebrochen sei das Feuer in der Küche, so Schramm. Der Mieter habe sich zu diesem Zeitpunkt nicht in der Wohnung aufgehalten. Unter Atemschutz drangen Feuerwehrleute zum Brandherd vor, öffneten gewaltsam die Wohnungstür, suchten die Räume nach Personen ab. Sie erstickten die Flammen. Danach begannen sie mit der Entlüftung des Treppenhauses. Verletzt wurde durch das Feuer niemand. Die Höhe des Sachschadens ist noch nicht beziffert. Zahlreiche Einwohner verfolgten den Einsatz.

Von Ekkehard Schulreich