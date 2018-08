Groitzsch

Die Arbeiten am Neubau des Feuerwehrgerätehauses in Großstolpen gehen offensichtlich zügig voran. Die Stadt Groitzsch lädt für den 7. September zum Richtfest ein. Dabei war erst am 7. Juni die symbolische Grundsteinlegung gefeiert worden – wenn auch etwas verspätet, weil die Bauleute die Mauer rundum schon knapp 1,50 Meter hochgezogen hatten.

Ortswehrleiter Renee Heilmann (l.) und der Groitzscher Bürgermeister Maik Kunze bei der Grundsteinlegung für das neue Feuerwehrgerätehaus in Großstolpen. Quelle: Olaf Krenz

Fenster, Außentüren und Tore

Die Fertigstellung von Dachstuhl und -eindeckung soll laut Plan bis Ende September erfolgen. Damit im Bauablauf keine größeren Lücken entstehen hat der Technische Ausschuss des Groitzscher Stadtrates am Donnerstagabend zwei weitere Aufträge vergeben. Die Fenster, Außentüren und Tore wird demnach die Firma Kurt Sell Glasermeister Fenster und Türen aus dem Geithainer Ortsteil Niedergräfenhain liefern und montieren. Sie gab mit rund 49 900 Euro das preisgünstigste Angebot bei der öffentlichen Ausschreibung ab.

Erfahrung mit diesem Betrieb hat Groitzsch zwar noch nicht, sagte Bauamtsleiter Dirk Schmidt. Aber es habe ein gutes Bietergespräch stattgefunden, das keinen Anlass für Sorgen gebe. Das Unternehmen werde in der fünften Generation geführt und habe 127 Jahre Tradition. Die Firma Sell soll die Gebäudehülle vor dem Winter schließen.

Planung für Installationen

Danach kommt der Innenausbau an die Reihe. Mit der Planung und Bauleitung der technischen Gebäudeausrüstung beauftragte der Technische Ausschuss das Büro GW Plan aus Leipzig, das bereits bei der Sanierung des Sportlerheims sowie dem Einbau des Blockheizkraftwerk im kommunalen Fitness- und Wellnesscenter „Azur“ verantwortlich gewesen war. Die Ingenieure werden unter anderem einzelne öffentliche Ausschreibungen für die Gewerke Heizung, Lüftung, Sanitär und Elektrik erarbeiten, sagte Schmidt auf Nachfrage von Stadtrat Werner Schade (CDU). „Wobei es für Lüftung nur wenig Arbeit geben wird, weil ja eigentlich in allen Räumen Fenster vorgesehen sind“, so der Amtsleiter. Das Büro erhält knapp 41 500 Euro.

Projekt kostet über eine Million Euro

Das Gerätehaus besteht aus einer Fahrzeughalle mit zwei Stellplätzen und einem zweigeschossigen Sozialtrakt mit Umkleideräumen und Sanitäranlagen und einem Schulungsraum im Obergeschoss. Zudem gibt es einen Lager-Anbau und eine Werkstatt. Die Kosten liegen bei über einer Million Euro, hieß es bei der Grundsteinlegung. Die Inbetriebnahme ist fürs Frühjahr 2019 vorgesehen.

Von Olaf Krenz