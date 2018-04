Wasserverband - Auftrag für Kanalbau in der Sachsenallee vergeben

Jetzt steht dem Kanalbau in der Sachsenallee in Borna nichts mehr im Weg. Die Verbandsversammlung des Zweckverbandes Wasser/Abwasser Bornaer Land (ZBL) hat am Freitag einstimmig über die Vergabe des Auftrages für das Millionenvorhaben entschieden. Den Auftrag bekommt die Reif Baugesellschaft aus Schkeuditz für rund 2,84 Millionen Euro.

Kosten steigen auf rund 3,2 Millionen Euro

Zuvor musste eine Mehrausgabe von knapp 750 Euro beschlossen werden, womit die Gesamtkosten für den Kanalbau einschließlich Planung und Nebenkosten auf rund 3,2 Millionen Euro steigen. Beide Beschlüsse seien einstimmig gefasst worden, informierte ZBL-Geschäftsführer Michael Spitzner nach der Sitzung.

„Der Vertrag kann jetzt unterschrieben werden.“ Inhaltliche Diskussionen habe es nicht gegeben. Beteiligt waren nur die Verbandsräte aus Borna, Regis-Breitingen und Neukieritzsch, wo der ZBL auch als Abwasserentsorger tätig ist.

Sorge über komplette Sperrung

Es sei aber, so Spitzner, erneut die Sorge über die zu erwarteten Verkehrsbelastungen durch die zunächst nur eingeschränkte und später komplette Sperrung der Sachsenallee geäußert worden. „Ich kann dafür nur um Verständnis bitten“, sagte Spitzner. Der Abwasserkanal in der Sachsenallee sei teilweise defekt und marode.

Zudem sei die Gelegenheit gerade günstig, weil es seit 2016 ein attraktives Förderprogramm gebe. Die Arbeiten beginnen am 23. April. Dann wird die Straße im Bereich der Abtsdorfer Straße auf zwei Fahrspuren verengt, und die Einfahrt in die Abtsdorfer Straße von der Sachsenallee aus wird gesperrt.

Von André Neumann