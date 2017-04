Borna. Mit rund zwei Stunden Verspätung ist am Dienstag neue Technik für die Lebenshilfe in Borna eingeflogen. Eine sechste Presse erweitert von nun an den Gerätepark in den Werkstätten am Wilhelmschacht. Vorgefertigt werden an den Pressen Kupferfolien für Wärmetauscher, die unter anderem in Klimaanlagen in Fahrzeugen und Gebäuden zum Einsatz kommen.

„Das Auftragsvolumen ist in den vergangenen Monaten so stark gestiegen, dass wir zeitweise mit der Produktion nicht hinterher gekommen sind“, sagt Uwe Drechsler, Geschäftsführer der Lebenshilfe. Deshalb sei eine weitere Stanze dringend erforderlich. Somit könne zukünftig an sechs statt an fünf Pressen gearbeitet werden. Mit rund 43 000 Euro schlägt die neue Technik zu Buche, allerdings wird die Anschaffung mit etwa 30 000 Euro vom Integrationsamt gefördert.

Am Mittwoch soll das Gerät, für das die anderen etwas enger zusammenrücken mussten, angeschlossen werden, in den Betrieb geht die Presse dann kommende Woche. Doch damit sind die Investitionen noch längst nicht abgeschlossen. „Wir brauchen auch dringend noch eine Ablängmaschine“, betont Drechsler. Mit dieser werden in Zedtlitz die entsprechenden Folien für die Wärmetauscher zurechtgeschnitten. Womöglich reiche aber die Erweiterung um eine Maschine nicht aus, vielleicht seien gar zwei notwendig.

Von Julia Tonne