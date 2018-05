August-Bebel-Straße wird in einem Zug gebaut

Borna Deutzen - August-Bebel-Straße wird in einem Zug gebaut Aus drei mach eins: Anstelle eines Gewirrs von drei maroden Abwasserleitungen in der August-Bebel-Straße in Deutzen gibt es jetzt nur noch eine. Demnächst beginnt der Straßenbau.

Anders als vorgesehen wird die August-Bebel-Straße in Deutzen in einem Zug gebaut, nicht in mehreren Abschnitten. Quelle: André Neumann